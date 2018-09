Recém Cosntruida- Rotatória faz a primeira vítima de transito em Novo Progresso

Um mulher [nome não revelado] que conduzia uma motocicleta com uma carona foram atropeladas por um veiculo ao entrar na rotatória da avenida Jamanxim com Avenida Orival Prazeres em Novo Progresso. (Foto:WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

Conforme testemunha que relatou o acidente para o Jornal Folha do Progresso, a mulher transitava sentido Jamanxim nas proximidades do supermercado Tradição ao entrar na rotatória um veiculo WV Gol de cor Prata atingiu a motorista e a carona foram arremessadas ao chão.

A polícia Militar chegou no local para tender o acidente, as vitimas foram socorridas pelo SAMU , o estado de saúde não foi divulgado.

Este é o primeiro acidente no local desde que foi liberada para uso, a rotatória ainda nem foi inaugurada. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (22).

