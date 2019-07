Bebê estava muito ferida (Foto:Caio Oliveira)

Recém-nascida é encontrada com braço quebrado em banheiro de Acará

Bebê abandonado foi achado ainda com a placenta por um casal

Uma bebê recém-nascida foi encontrada abandonada, com braço quebrado, no banheiro de um local em construção na Vila Guarumã, em Acará, nordeste do estado. Ela foi achado ainda com a placenta e coberta de sangue.

Segundo a Polícia Militar, eles foram informados do abandono da criança por volta de 10h. O casal que a encontrou teria parado para consertar o pneu de uma moto e teria visto o bebê no local em construção. Eles então levaram a criança ao posto de saúde mais próximo. Foi no posto que a PM achou a bebê, bastante ferida.

Em informações repassadas por telefone, Murilo de Sá, Secretário de Saúde do Município, disse que depois de ser estabilizada na Estratégia Saúde da Família (ESF) de Guarumã, a bebê foi deslocada em uma ambulância ao Hospital Municipal de Acará, já que a vila onde ela foi achada fica na zona rural, onde segue internada.

De acordo relato da médica responsável, a criança pode ter sido arremessada, o que explica o braço esquerdo fraturado e as escoriações pelo corpo. O Conselho Tutelar foi acionado pra dar apoio à criança que, dependendo da evolução de seu quadro de saúde, deve ser conduzida ao hospital Santa Casa de Misericórdia, em Belém.

