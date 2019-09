Recém-nascida recebe a chave da cidade e o título de ‘bebê-prefeito’ em Novo Progresso

Prefeito Macarrão entrega chave da cidade ao 1º “bebê-prefeito” de Novo Progresso (Foto:Divulgação)-

A pequena Ana Clara é o bebê-prefeito de Novo Progresso. Nascido no Hospital Municipal de Novo Progresso, ela recebeu a chave da cidade, num gesto simbólico que marca a realização do 1º evento da Semana do Bebê – uma estratégia de mobilização social incentivada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e promovida pela Prefeitura de Novo Progresso, através da parceria entre as secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para os cuidados com a primeira infância, por meio da promoção de políticas públicas voltadas para mães e bebês.

Ana Clara recebeu o cargo simbólico de bebê-prefeito por ser a primeira criança profressense a nascer durante a campanha, observando alguns critérios como: a frequência de consultas de pré-natal realizadas pela mãe durante a gestação, vacinação completa e nascimento de parto normal.

Acrescentou Michelly Meuchi ;

Bebê Prefeito é um concurso realizado pela Semana do Bebê 👶. A primeira criança que nascer na semana com os seguintes requisitos: ✅Ser do município, ✅Nascer no Hospital Municipal ✅Nascer de parto normal✅A gestante ter no mínimo 06consultas de pré-natal✅a gestante ter tomado as vacinas é eleito o Bebê prefeito 2019. A grande vencedora foi a Ana Clara, parabéns a mamãe Rosilane

A recém-nascida é filha de Rosilane Mota da Costa, de 18 anos. Ela realizou seis consultas de pré-natal, participou das atividades realizadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência da sua comunidade, fez a vacinação completa e teve o bebê de parto normal.

“Esta ação do bebê-prefeito é uma forma de apresentar uma mãe e um bebê como modelo de incentivo ao parto normal e ao aleitamento materno”. A proposta é que isso seja um marco para que, no decorrer de todo o ano, estas ações sejam intensificadas no município, através da Estratégia de Saúde da Família”, pontua Michelly Meuchi, secretária municipal de Saúde.

O bebê-prefeito é apadrinhado pelos secretários municipais de Saúde e de Assistência Social, que irão acompanhar seu desenvolvimento ao longo dos primeiros meses de vida. Além disso, o bebê receberá todo o acompanhamento na Unidade Básica de Saúde do seu bairro, para que sejam garantidos o seu crescimento e desenvolvimento saudável. Ele permanecerá no posto de bebê-prefeito até a Semana do Bebê 2020, quando o título será repassado a um novo recém-nascido.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO-FOTOS DIVULGAÇÃO MICHELLY MEUCHI

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...