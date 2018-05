Recém-nascido de 6 quilos chama a atenção de médicos no Norte de Minas

Peso da criança equivale à média para seis meses de idade. Mãe, que fez parto cesariana, já tem outros seis filhos.

Um parto ocorrido na maternidade da Santa Casa de Misericórdia e Hospital São Vicente de Paulo em Porteirinha, no Norte Minas, surpreendeu e chamou atenção dos médicos e funcionários da instituição. Nasceu no hospital um bebê do sexo feminino, saudável, com 6,126 quilos, praticamente o dobro da média de peso dos recém-nascidos, um caso raro. A menina, que recebeu o nome de Jennifer Eloá, nasceu com 58 centímetros. A mãe é a doméstica Luzia Ferreira de Oliveira, de 37 anos, moradora de Paciência, distrito do município.

Mãe e filha passam bem. Elas receberam alta do hospital nesta segunda-feira. Luzia teve o sétimo filho na última sexta-feira, dois dias antes do Dia da Mães. Jennifer Eloá veio ao mundo com um peso que, normalmente, so é alcançado por uma criança aos seis meses de vida.

O médico obstetra Antonio Carlos Mendes Silva, que assistiu ao parto, ressalta que um ponto que chamou a atenção foi que a mulher não apresentava nenhum problema de saúde, como diabetes, que poderia levar ao crescimento anormal do feto. Um aspecto importante é que, ressalta o médico, o parto ocorreu por cesariana, sem nenhuma sequela para a mãe e para o bebê.

“Me sinto honrado e abençoado pela oportunidade de proporcionar a felicidade e um momento especial para esta família. Cumpri o meu dever de trazer à vida e lutar pela vida”, afirmou o obstetra. “Em 28 anos de profissão, é a primeira vez que vi um caso desse”, admirou. Ele lembra que o peso “habitual” dos recém-nascidos fica em torno de 2,5 a 3,5 quilos.

De acordo com informações do hospital, Luzia teve os outros seis filhos por parto normal, sendo quatro do sexo feminino e dois do sexo feminino. Os outros filhos dela nasceram com peso dentro dos padrões normais.

Por: em.com.br/Luiz Ribeiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...