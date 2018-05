Recém-nascido é encontrado morto em lixão

Um catador de lixo encontrou um corpo de um recém-nascido em um lixão, no município de Colares, no Pará. Segundo informações, a criança estava dentro do caminhão de lixo e foi despejada no local. Ainda não se sabe o autor do crime. O catador, identificado como Maranhão, mostrou o corpo para outras pessoas, que logo acionaram a polícia. “É triste ver uma situação dessa”, disse.

