Recém-nascido enterrado vivo é resgatado em fazenda

Bebê estava com lama dura no corpo, mas foi resgatado pela comunidade (Foto:Reprodução)

Bebê já estava endurecido na lama e imóvel entre pedras, raízes e sujeira

Ainda não se sabe se um bebê foi abandonado para morrer em um campo em Khatima, Uttarakhand, na Índia.

Mas o que se sabe é que, apesar do primeiro infortúnio, a sorte também esteve presente, pois ele foi descoberto por um trabalhador, que viu um rosto para fora da terra enquanto trabalhava no campo e, com a ajuda da comunidade, o recém-nascido conseguiu sobreviver.

Quando foi encontrado, o rosto do bebê estava coberto de lama, e cabelo e corpo também tinham uma camada de sujeira no que parece uma cova rasa.O joelho e o pé direito do bebê podem ser vistos nas imagens do resgate, junto com o braço direito.

No início, o bebê não parece se mover ou estar vivo.Pessoas da área que resgataram o bebê o envolvem em um tecido para proteção e aquecimento.

Bebê foi levado para hospital e se encontra estável (SOUTH WEST NEWS SERVICE)A boca da criança abandonada foi limpa enquanto as pessoas pareciam gritar freneticamente instruções umas para as outras.

Um vídeo que registou a situação mostra as pessoas, incluindo a polícia, trabalhando freneticamente para salvar a vida do bebê.A criança foi levada às pressas para um hospital para receber tratamento e agora está estável.

Por:Redação Integrada com informações do The Sun

