Recesso na Câmara Municipal será de 15 de dezembro a 14 de Fevereiro. Última sessão do ano aconteceu dia 10 de dezembro

Decreto Legislativo assinado pelo presidente Francisco Gomes de Souza (Chico Souza) determinou o período de recesso administrativo na Câmara Municipal durante as festas de natal e final de ano até Fevereiro de 2020.

Segundo a Resolução Nº 008/2019, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 (Dispõe sobre a criação da comissão representativa da Câmera Municipal de Novo Progresso-PA e dá outras providências) o recesso administrativo do Poder Legislativo Municipal iniciou no dia 15 de Dezembro de 2019 até o dia 14 de Fevereiro de 2020. Assessores e outros cargos da administração indireta foram dispensados e não terão salários neste período. Somente administração e serviços essenciais foi mantido na folha.

Lei mais:Vereador quer que vice-prefeito Gelson Dill esclareça viagens à Câmara

*Sociedade foi ‘desinformada sobre verdade’, diz Chico Sousa” após tirar PL de pauta

Com salário mensal entre R$ 2 à R$ 3 mil reais os assessores foram retirados da folha para retenção de caixa. A folha proporcional do mês de Dezembro com 10 dias de direito mais ferias a câmara municipal desembolsou a importância de R$25,096.96 (vinte e cinco mil e noventa e seis reais e noventa e seis centavos)

Veja Lista de Assessores e seus respectivos Vereadores;

*ABILENE FERREIRA DOS SANTOS – VEREADOR GILBERTO (PSB)

*ANA CAROLINA MEIRA – VEREADOR SAMUEL FERREIRA (PSDB)

*ELIANE DOS PRAZERES – VEREADOR JOVENIL VARGAS

*HENRIQUE MELO EHMKE – VEREADOR CABRAL (PDT)

*IGOR VINICIOS DOS SANTOS – VEREADOR EDEMAR ONETTA (MDB)

*JOÃO MARIA DOS SANTOS – VEREADOR MARCONI ÚNIKA (PSDB)

*ROSA DOS SANTOS – VEREADOR JUAREZ CIVIEIRO (PSC)

*WESLEY SAMUEL – VEREADOR NEGO DO BENTO (PROS)

*EDESIO JUNIOR – CHICO SOUZA (PSC)

Na ultima sessão também foi publicada outras duas resoluções;

RESOLUÇÃO Nº 007/2019, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 (Regulamenta a concessão e o pagamento de diárias e passagens e dá outras providências) Veja lei de cargo e salários do legislativo em Novo Progresso AQUI

RESOLUÇÃO Nº 006/2019, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 ( Modifica dispositivo do regime interno da Câmara Municipal nos termos da Lei Orgânica Municipal de Novo Progresso-PA)

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

