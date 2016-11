Recordista, Palmeiras amplia vantagem sobre Santos com 13ª taça nacional

Fonte: Gazeta Esportiva – A edição de 2016 do Campeonato Brasileiro, decidida neste domingo, é a 13ª conquista nacional da Sociedade Esportiva Palmeiras. Recordista no quesito, a equipe alviverde, fundada em 1914 por imigrantes italianos, aumenta sua vantagem sobre o Santos.

Além do Campeonato Brasileiro (1972, 1973, 1993, 1994 e 2016), o Palmeiras também conquistou a Copa do Brasil (1998, 2012 e 2015), a Taça Brasil (1960 e 1967), o Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967 e 1969) e a Copa dos Campeões (2000). Por seus torcedores, o clube é chamado de “Campeão do Século”.

O Santos detém nove conquistas do gênero, assim como o arquirrival Corinthians. Pelos critérios da CBF, que resolveu equiparar os antigos Robertão e Taça Brasil, o Palmeiras passa a ser o maior ganhador do Campeonato Brasileiro com nove títulos, um a mais que o Santos.

A 13ª taça nacional da história do Palmeiras marca a segunda conquista do clube no Palestra Itália após a longa reforma do local. O antigo estádio, agora ‘promovido’ a arena, permaneceu fechado durante aproximadamente quatro anos (2010-2014) e foi palco do título da Copa do Brasil 2015.

O Palestra Itália passou a jogar no Parque Antárctica em 1917 e comprou o estádio da cervejaria três anos depois. Antes de contar com telão de última geração, câmera do beijo, banheiros impecáveis e anel superior, o campo testemunhou títulos e partidas históricas.

Dentro de casa, com um triunfo sobre o Deportivo Cali nos pênaltis, o clube conquistou a Copa Libertadores 1999. A Copa Mercosul 1998, o Torneio Rio-São Paulo 1933 e as edições de 1926, 1933, 1936, 1976 e 2008 do Campeonato Paulista também foram vencidas no Palestra Itália.

Em êxtase pelo título brasileiro, os torcedores palmeirenses não festejavam duas conquistas em temporadas consecutivas desde o final do século passado. O clube logrou o feito pela última vez ao conquistar a Copa dos Campeões e o Rio-São Paulo em 2000 depois de ganhar a Copa Libertadores em 1999.

