Rede de lojas oferece 145 vagas de emprego no estado do Pará

A Lojas Americanas está com processo seletivo aberto, a fim de preencher 145 vagas efetivas no cargo de varejo em lojas no estado do Pará. As oportunidades são para as cidades de Abaetetuba e Breu Branco.

REQUISITOS

Para se candidatar às vagas, os interessados devem possuir até, no máximo, dois anos de graduados em qualquer curso superior. Além disso, é fundamental que os candidatos tenham um perfil de pessoas dinãmicas, que gostem de desafios e tenham vontade de crescer, com o intuito de se tornarem líderes da companhia.

FUNÇÕES

Os contratados terão que desempenhar funções como controle de exposição e precificação dos produtos; coordenação e avaliação de equipe de atendimento; análise de desempenho dos departamentos da loja; controle de estoque e compra de sortimento; e supervisão do inventário, entre outras.

COMO SE INSCREVER

Os interessados em concorrer a uma das vagas de emprego oferecidas devem se inscrever pela internet, através do link abaixo:

– Supervisor do varejo: vagas.com.br/v1110589

(DOL Concursos)