Rede estadual de ensino ainda tem cerca de 100 mil vagas

Das 220 mil novas vagas ofertadas este ano, 119 mil ainda não foram preenchidas

Com informações da Agência Pará

O ano letivo na Rede Estadual de Ensino começou na terça-feira (19), mas em algumas escolas do Pará ainda há vagas disponíveis para quem deseja estudar em 2019. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), das 220 mil novas vagas ofertadas este ano, 119 mil ainda não foram preenchidas.

A secretaria definiu o dia 22 de fevereiro como data final para as matrículas, mas na prática, enquanto houver vagas, as escolas continuarão a efetuar o ingresso dos alunos até a primeira quinzena de março. Como as aulas já começaram, o ideal é que os estudantes se inscrevam o quanto antes.

Segundo a coordenadora de matrícula da Seduc, Suely Domont, até o início da tarde desta quarta (20), aproximadamente 480 mil matrículas já haviam sido feitas em todo o estado, dentre alunos novos e os que já são da Rede. Esse quantitativo garante mais de 15.500 mil turmas fechadas. A meta é repetir o desempenho de 2018, quando o ano letivo contou com pouco mais de 20 mil turmas.

A queda na procura por matrículas vem se repetindo nos últimos anos, em especial nas escolas públicas da Região Metropolitana de Belém, assim como nas escolas das áreas mais centrais da cidade e no turno da noite. “São alunos que trabalham ou que procuram outras alternativas mais curtas para concluir o ensino médio”, informa Suely Domont.

SERVIÇO

Para os estudantes que ainda desejam estudar, as matrículas devem ser feitas diretamente nas escolas, das 8h às 18h. Os interessados devem levar cópia dos seguintes documentos: comprovante de residência, documento de escolaridade (ressalva, histórico ou certificado de conclusão dos ensinos fundamental ou médio), certidão de nascimento ou casamento, CPF e RG, carteira de vacinação se for criança, além de duas fotos 3×4

Fonte:Rai Pontes / Seduc

