Rede pública oferece cirurgia gratuita para tratamento de obesidade no Pará

Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 21% dos entrevistados com mais de 18 anos disseram sofrer de hipertensão, e 6,6% são diabéticos

Uma pesquisa do Ministério da Saúde alerta que 54% dos moradores de Belém estão acima do peso. Segundo o levantamento, há uma relação entre o sobrepeso e os diagnósticos de hipertensão e diabetes: na capital do Pará, 21% dos entrevistados com mais de 18 anos disseram ter diagnóstico médico de hipertensão, e 6,6% relataram terem diabetes.

Essas doenças são chamadas de comorbidades da obesidade – ou seja, são problemas de saúde que estão associados ao peso. O tratamento envolve alimentação balanceada e atividades físicas, podendo também recorrer a intervenções cirúrgicas para os pacientes que possuem um grau elevado de obesidade, ou diversas comorbidades associadas.

“Essa pesquisa é muito importante porque mostra a prevalência de doenças crônicas e seus fatores de risco e proteção. Os dados de 2016, liberados agora em abril de 2017, mostram que, nos últimos 10 anos, a população se tornou mais obesa, mais diabética e mais hipertensa”, disse, a endocrinologista Flávia Cunha.

Entenda como funcionam alguns métodos de cirurgia bariátrica (Foto: Arte/G1)

Tratamento na rede pública

O hospital Jean Bitar (HJB) é referência no estado em tratamento de obesidade. Entre janeiro e fevereiro de 2017 o local realizou 374 consultas ambulatoriais para tratamento de obesidade e doenças associadas, sendo a maioria com pacientes em busca da cirurgia bariátrica, que é o procedimento que diminui o volume do estômago do paciente, facilitando a perda inicial de peso.

O hospital chega a fazer 100 cirurgias bariátricas por ano, mas a procura é maior que a oferta: atualmente cerca de 400 pessoas aguardam na fila para serem submetidos a cirurgia. Todos os pacientes que desejam fazer este tipo de procedimento precisam passar por uma avaliação multidisciplinar, que envolve, além dos procedimentos de risco cirúrgico, acompanhamento psicológico já que, embora facilite o emagrecimento, a cirurgía bariátrica nã é uma solução milagrosa e, como qualquer procedimento, envolve riscos.

As irmãs Eugênia Souza e Daniela Maria receberam este atendimento especializado no HJB através do Sistema Único de Saúde e, após a operação, perderam 68 e 103 quilos, respectivamente. Moradoras de Santa Izabel, as irmãs já haviam tentado diversos tratamentos antes de se submeterem à operação e, após a cirurgia, seguem uma direta rigorosa combinada com prática de atividades físicas.

“Agradecemos imensamente à equipe do Jean Bitar pela nossa vitória, que muito além da nossa autoestima, trouxe de volta nosso bem estar e qualidade de vida, com o auxílio do tratamento que tivemos e continuamos tendo aqui”, disseram Eugência e Daniela.

