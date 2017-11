Redenção- Dois homens foram assassinados a tiros e a facão

Dois corpos de homens foram encontrados na saída de Redenção para Conceição do Araguaia. Os corpos estão com sinais de tiros com cortes no pescoço, provavelmente de facão.



A funerária Pax da Amazônia, que recolheu os corpos procura por parentes das duas vítimas, caso contrário serão enterrados como indigentes, pois não havia nenhum documento de identificação. (Otavio Araujo)



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...