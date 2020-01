Redentor fecha frigorífico e demite funcionários

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Avaliamos que a cidade vai dar uma quebrada. É uma cidade sem industria, tinha como principal empregadora essa empresa. O comércio vai começar a sentir. É um impacto não só para a cidade, mas para a região. Pessoas de outras cidades trabalhavam lá”. O Jornal Folha do Progresso aguarda retorno com informações da gerencia do Mato Grosso.

A expectativa que a planta de Guarantã do Norte (MT) , se habilitasse para exportar para a China, está seria a salvação do Frigorífico Redentor , mais ainda, não foi confirmada.

O frigorífico Redentor , empresa líder regional em processamento de carne bovina, demitiu os funcionários da unidade de santa Júlia no município de novo Progresso.(Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso)

