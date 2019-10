Redentor paga primeira parcela de acordo e produtores torcem pela recuperação

Frigorífico de Novo Progresso (Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso)

Credores do Redentor aceitam proposta, produtores torcem pela recuperação

Os credores do frigorífico Redentor em Guarantã do Norte (MT), que tem extensão na cidade de Novo Progresso aceitaram a proposta da empresa para quitar divida, e primeira parcela caindo na conta, produtores torcem para que volte operar, para comprarem a produção na região.

O plano proposto foi aprovado pela comissão de credores nesta terça-feira (15). Entre os credores quirografários, que incluem pecuaristas e fornecedores, a proposta foi aceita, empresa já pagou a primeira parcela nesta quarta-feira (17), o clima entre os pecuarista para que a empresa volte funcionar e comprar a produção.

Proposta

Após o encontro com a gerencia em Guarantã do Norte-MT , na tarde desta terça-feira(15), os produtores divulgaram a proposta da empresa.

Segundo eles os vencimentos ate R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), serão pagos em 5 semanas toda quarta-feira, 20% por semana e juros de 2.5% a ser pagos na última parcela . Os vencimentos maiores serão pagos em 5 parcelas iguais a partir do dia 6/11 , enquanto aos juros na última parcela .

Recuperação

pecuarista torcem pela recuperação da empresa, para que ela cumpra com as parcelas e volte a comprar. “Não há muito o que comemorar, receber é muito importante , mas torcer para empresa voltar operar e comprar nossa produção, isto que precisamos,comentou pecuarista Sandro Videira em comentário no Facebook.

Conforme foi divulgado anteriormente pelo Jornal Folha do Progresso, a empresa continua pagando os funcionários [SEM TRABALHAR] em Novo Progresso, a esperança é que voltem a funcionar o mais rápido possível para aquecer a economia local. O frigorífico Redentor em Novo Progresso esta instalado na comunidade de Santa Júlia , abate em media 200 cabeças dia, emprega 150 pessoas diretamente, a paralisação afetou a economia local.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

