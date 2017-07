Redução no preço do botijão de gás de cozinha começa a valer no Pará, diz Dieese

Se a redução for repassada integralmente para o consumidor, a queda no preço final do botijão de 13 kg deverá ser, em média, de 1,5% ou cerca de R$ 0,88 por botijão.

A redução de 4,5% no preço do botijão de gás de 13 kg, anunciado na última terça-feira (4) pela Petrobrás na refinaria, já está em vigor nesta quarta-feira (5) no Pará, segundo o Dieese, que analisa as variações de preço do produto. De acordo com a Petrobrás, se a redução for repassada integralmente para o consumidor, a queda no preço final do botijão de 13 kg do gás de cozinha deverá ser, em média, de 1,5% ou cerca de R$ 0,88 por botijão.

Estudos do Dieese mostram que em Belém o preço médio do botijão de 13 kg é de R$ 54,93, com os preços oscilando entre R$ 47 e R$ 65. Oficialmente, a última alteração no preço do produto foi no dia 8 de junho deste ano, com um aumento de 6,7% em todo o Brasil.

Ainda segundo o estudo, Redenção é o município paraense que vende o botijão de gás mais caro: na semana passada, o botijão de 13kg custava em média R$ 82,20 (com o menor preço a R$ 79 e o maior a R$ 83). Paragominas apresentou o segundo maior preço: R$ 77,33 em média (com o menor preço a R$ 76 e o maior a R$ 78); Parauapebas ficou em terceiro lugar entre os mais caros, com o preço médio de R$ 76,67 (com o menor preço a R$ 75,00 e o maior a R$ 80).

Já entre as sete capitais dos estados da Região Norte, Palmas (TO) foi onde o botijão de gás de 13kg foi encontrado com o preço mais elevado, custando em média R$ 71,32 (com os preços variando entre R$ 65 a R$ 75); seguido de Boa Vista (RR) com o preço médio de R$ 67,17 (com os preços variando entre R$ 66 a R$ 68).

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...