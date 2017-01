Reencontro com Guardiola? City teria oferecido R$ 400 milhões por Messi

Jornal inglês “The Sun” cita investida do clube de Manchester com cifras astronômicas

Um rumor promete sacudir o futebol internacional nesta semana. Com toda a carreira dedicada ao Barcelona, Lionel Messi poderia estar tentado a mudar de clube para encontrar um velho conhecido: o treinador Pep Guardiola, hoje no Manchester City. Segundo o “The Sun”, a equipe inglesa teria oferecido a fortuna de € 115 milhões (cerca de R$ 400 milhões) para contar com o maior craque do futebol mundial, além de um salário de € 900 mil (cerca de R$ 3 milhões) por semana. Assim, pela primeira vez, os catalães teriam se mostrado dispostos a abrir negociação.

Apesar dos valores publicados pelo The Sun, o contato ainda é tratado como especulação e oferta do City teria sido feita apenas como sondagem, sem uma proposta oficial. Com mais 18 meses de contrato pela frente (vai até junho de 2018), Messi tem conversado com o Barcelona para buscar uma renovação com o clube. O técnico Luis Enrique tem se esquivado de perguntas sobre o assunto, uma vez que a imprensa espanhola pressiona após as renovações de Neymar e Suárez.

No sábado, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, tratou de tentar tranquilizar o torcedor em respeito à renovação de contrato de Messi.

– Quero tranquilizar a todos. Tenho tido conversas pessoalmente com a família para que ele siga aqui. Tudo é feito com discrição. É o melhor jogador do mundo, queremos que fique aqui e estamos fazendo com tranquilidade. Estamos falando com o seu entorno, queremos que siga e ele quer também. Tudo será feito com a tranquilidade necessária: trata-se de uma renovação imprescindível para nosso clube – disse o presidente à “TV3”.

Fonte: Globo Esporte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...