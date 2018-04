Reféns, tiroteio e 20 mortos em rebelião na Grande Belém -Vídeo mostra corpos em presídio

Uma tentativa de resgate no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III), no Complexo de Santa Izabel, Região Metropolitana de Belém, já contabiliza 20 mortos nesta terça-feira (10). Durante a ação, agentes penitenciários foram feitos reféns e houve intensa troca de tiros. Entre as vítimas, um agente prisional já teve o óbito confirmado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Na tentativa de resgate, foram utilizados explosivos contra um dos muros do solário do Pavilhão C. O combate entre policiais e detentos já dura mais de duas horas no local.

Um vídeo, registrado no interior do presídio, mostra vários corpos caídos na área externa.

A Segup confirmou a morte de 20 pessoas, dentre presos, integrantes do grupo criminoso de resgate e um agente prisional, mas informações de fontes internas do presídio apontam 28 vítimas fatais.

Outros quatro agentes de segurança também ficaram feridos, sendo um em estado grave e recebendo atendimento em hospital na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com testemunhas, houve troca de tiros entre policiais e criminosos e a rodovia BR-316 ficou intrafegável devido aos disparos.

Após a diminuição da intensidade dos tiros, a via foi liberada.

Através de Nota, a Susipe informou que a ação contou com apoio externo e que ainda não confirma fuga de presos. Uma revista e recontagem de detentos é realizada, neste momento, na unidade prisional. Uma equipe da Força Tática da PM foi deslocada para o presídio.

Armas apreendidas

Cinco armas, sendo dois fuzis, três pistolas e dois revólveres, além de um cartucho com munições, foram apreendidos com o bando que tentou invadir a casa penal. A Segup disse ainda que irá investigar a entrada de armas na unidade, além das circunstâncias das trocas de tiros durante a tentativa de resgate de presos.

O delegado Rodrigo Leão, diretor da Seccional de Santa Izabel do Pará, está com equipe policial acompanhando a situação, além de duas equipes da Divisão de Homicídios e uma da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

