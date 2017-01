Reforço do Palmeiras, Willian ignora passado no rival e fala do estilo Jesus

Atacante fala da semelhança tática com Gabriel Jesus, agora no Manchester City, e não cita o nome do Corinthians, clube pelo qual foi campeão da Taça Libertadores

O atacante Willian foi apresentado como reforço do Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. Elogiado por Alexandre Mattos, com quem foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, o jogador vestiu a camisa 29 do Verdão e ignorou o passado no Corinthians, onde ganhou a Taça Libertadores da América em 2012.

O atleta sequer citou o nome do ex-clube quando questionado sobre o assunto. Preferiu comentar o próprio histórico como motivação por ter assinado contrato de três anos com o Palmeiras e prometeu estilo aguerrido à torcida.

– Fui muito feliz e vitorioso. Chego aqui contratado porque fiz um bom trabalho em outros clubes, recentemente no Cruzeiro, onde fiquei três anos e meio, fui bicampeão brasileiro. Estou colhendo o que plantei lá atrás. Agradeço pela confiança de todos, venho para ajudar e tenho certeza de que isso não vai atrapalhar, honrando a camisa do Palmeiras, como fiz nos outros clubes – afirmou, em entrevista coletiva na Academia de Futebol.

Na vitória por 2 a 0 sobre o Atibaia, em jogo-treino realizado também nesta quinta, Willian foi um dos destaques da equipe. Atuando mais avançado no esquema 4-1-4-1, o atacante explicou seu novo estilo de jogo e disse que tem características de jogo semelhantes às de Gabriel Jesus, artilheiro da equipe no ano passado.

– Quando o Deivid foi nosso treinador no Cruzeiro me colocou como segundo atacante, mais solto. Depois me colocou como falso 9. Eu tenho me sentido super bem, não sou aquele atacante fixo. Mais ou menos o que o Gabriel (Jesus) fazia, construía grandes jogadas para os companheiros. Sou mais de movimentação. O Eduardo (Baptista) vai ter características diferentes. Acho que ele está bem servido – disse.

– Minhas características lembram as dele. Ele tem a facilidade de cair pelos lados, é um jogador de muita força. Vou trabalhar para manter minha característica de mobilidade, sempre próximo do gol. Quem está ali na frente tem essa responsabilidade. Vou estar sempre pronto para aproveitar as oportunidades e fazer os gols.

Após não participar do empate por 2 a 2 com a Chapecoense no último sábado, Willian tem chance de encontrar a torcida do Palmeiras pela primeira vez diante da Ponte Preta, domingo, às 17h (horário de Brasília) – veja onde comprar ingresso. Será o último amistoso antes da estreia alviverde no Paulistão, marcada para o dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP, na arena.

Fonte: Globo Esporte.

