Reforma e ampliação do Novo Hospital Municipal vai ser iniciada

O novo hospital contará com novos leitos, empreendimento terá capacidade para triplicar as internações e aumentar o número de atendimentos. Para o prefeito Ubiraci Soares (PSC), a conquista em benéfico da população que há anos espera por esta obra. Somos Grato ao Governo do estado por estar fazendo sua parte, “somos gratos”, e o município vai fazer a sua parcela, queremos entregar esta obra o mais rápido possível, disse.

A reforma e ampliação do HMNP (HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO), foi firmado entre o Estado do Pará , através da Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura Municipal de Novo Progresso.

O rçada em R$ 2,4 milhões, obra de hospital terá inicio e contará com novos leitos. (Foto maquete obra do novo hospital)

