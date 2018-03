Região amazônica ganha reforço com investimentos do Banco da Amazônia

Incentivo e promoção do desenvolvimento integrado estão entre os objetivos da instituições

(Foto Tarso Sarraf) – O presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, afirmou, nesta quarta-feira (21), que os empreendimentos incentivados com os créditos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) colaboraram para a geração e/ou manutenção de 512 mil postos de trabalho na região Amazônica.

Marivaldo Melo informou, também, que as contratações com recursos de crédito de fomento, realizadas pelo banco em 2017, somaram R$ 3,3 bilhões para toda a região Amazônica.

Somente com o FNO, a instituição contratou R$ 2,9 bilhões na região Norte, o que representa um aumento de 24,5% em comparação com o mesmo período de 2016, quando foram financiados R$ 2,33 bilhões. “O banco teve um crescimento na aplicação dos recursos de 2016 para 2017. Aplicamos mais de R$ 3 bilhões. Tivemos um crescimento de 25% em relação a 2016”, pontuou Marivaldo Melo

Para 2018, o Banco da Amazônia objetiva aplicar cerca de R$ 8,3 bilhões para promoção do desenvolvimento integrado e sustentável da Região Amazônica e, ao mesmo tempo, reduzir as desigualdades intra e inter-regionais, propiciando a melhoria da qualidade de vida das populações locais.

Só de recursos do FNO, o Banco tem disponível R$ 5,14 bilhões, mais R$ 2,6 bi da carteira de crédito comercial. Dos R$ 8,3, bilhões, R$ 2,1 bilhões são para o Pará, sendo 1,5 bilhão só de FNO. E uma daquelas ações é a rota do FNO. “Oferta de crédito que o banco faz reunindo, nos principais polos (Santarém, Altamira, Marabá e Belém), vamos fazer ações passar para os empreendedores, fazer reuniões com as associações comercia, falando da linha de crédito que o banco tem, mostrando as vantagens que estamos implementando, esclarecendo dúvidas, colhendo propostas de crédito”, destaca o presidente.

