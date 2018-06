Região de Conflito-Um trabalhador esta desaparecido há 15 dias e peão mata colega a facada nesta segunda

(Foto:Placa do Incra)- Região de Conflito – Um trabalhador esta desaparecido há 15 dias e durante briga em fazenda, peão mata colega a facada nesta segunda (04), no PDS Terra Nossa.



Trabalhador sumiu após sair para trabalhar em propriedade rural no assentamento Terra Nossa.

Segundo esposa da vitima, marido não costumava ficar sem dar notícias à família.

Nesta segunda-feira (04) , durante Briga em fazenda colega mata outro a facada – Crime aconteceu na região do Assentamento Terra Nossa

Um homem conhecido por Goiano esta sendo acusado de assassinar “Pedro” colega de trabalho , em uma fazenda da região do assentamento Terra Nossa no município de Novo Progresso.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela testemunha, o crime aconteceu no inicio da noite desta segunda-feira(04), em uma fazenda onde eles trabalhavam

Na versão da testemunha, depois do dia de trabalho, os peões se reuniram para conversar e foi neste momento que a discussão começou. Ele testemunhou que saiu para fazer um café quando retornou viu o acusado (goiano) com a faca suja de sangue, a vitima caída no local com marcas de facada , já sem vida.

A Polícia Civil investiga o caso e ainda não sabe o que exatamente aconteceu durante a briga que resultou no homicídio.

Depois do crime, o acusado fugiu rumo ignorado, ele deixou recado para a testemunha, meu problema era com ele (vitima), a testemunha registrou o caso na DEPOL nesta terça-feira(05).

Trabalhador rural está desaparecido há 15 dias em Novo Progresso

Antonio Rodrigues de 53 anos, desapareceu no dia 21 de maio, na região do Assentamento “PDS Terra Nossa”, quando saiu para trabalhar na propriedade rural e não deu mais noticiais para a família.

Conforme a companheira que registrou queixa na Delegacia de Polícia de Novo Progresso, Antonio não tem problemas de saúde e nenhum tipo de deficiência. Ela conta que eles moram no Assentamento, que vive junto com Antonio, e no dia 21 de maio ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou.

A família registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso e pede para que, qualquer pessoa que tenha informação sobre o homem forneça os detalhes para a polícia através do 190 ou através do telefone do Jornal 93 98404 6835, o sigilo será absoluto.

A esposa acredita em homicídio, a região é de conflito de terra, a policia esteve no local e intimou algumas pessoas para prestar depoimento.

A Polícia investiga o caso.

Conflito

A região tem conflitos de posse da terra, o INCRA criou assentamento em 2005, nunca resolveu o impasse, fazendeiros requereram juridicamente a extinção do assentamento e o direito da posse da terra naquela região. Em tempo em tempo trabalhadores rurais sem-terra desapareceram nesta área de conflito fundiário.

Mineradora

Uma mineradora iniciou os trabalhos de instalação na região do assentamento, após denuncia teve licença casada pelo MPF (Ministério Publico Federal), recentemente foi arrematada por outra mineradora “SERABI” que declarou o interesse de funcionar ainda neste ano, com investimento de oito milhões de dólar.

