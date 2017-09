Região Oeste ganha o reforço de 25 novos bombeiros militares

Os novos soldados irão se integrar efetivamente às suas respectivas corporações no próximo dia 8 de setembro

Emoção ao fechar um primeiro ciclo e estar à disposição da sociedade para servir. Foi com esse sentimento e essa missão que 25 novos soldados foram incorporados ao Corpo de Bombeiros do Estado do Pará em solenidade que encerrou o Curso de Formação de Praças, realizada no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), nesta sexta-feira (1).

Os novos soldados vão reforçar o contingente da segurança pública na região oeste do Pará desenvolvendo suas atividades no 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM), com sede em Santarém, e no 7º GBM, com sede no município de Itaitubaba. “Dos 25 novos soldados, 13 permanecem em Santarém. Os outros 12 incorporam-se ao 7º GBM, no município de Itaituba”, detalhou o comandante do 4º GBM, Tenente Coronel Luis Cláudio Rêgo.

Os soldados participaram de um concorrido processo seletivo, que incluiu prova objetiva, apresentação de exames médicos, teste de aptidão física e avaliação psiquiátrica. Após a aprovação, eles foram submetidos ao Curso de Formação da categoria, com início em janeiro e conclusão nesta sexta. Os soldados cumpriram uma carga horária de 900 horas, distribuídas em 21 disciplinas, realizadas em período integral no 4º GBM.

Primeiro colocado geral no Curso de Formação, o agora Soldado BM Júlio César Alves Pedreiro, de 19 anos, fala sobre o sonho realizado e, também, sobre o compromisso firmado com a sociedade. “O meu sentimento é de muita felicidade em poder fazer parte desta corporação que se dedica pela comunidade, que se doa para o próximo. É com muito amor e prazer que ingressamos nessa corporação, assumindo esta responsabilidade de ao ser acionados estarmos prontos para solucionar o problema de quem precisa”, disse.

Os novos soldados irão se integrar efetivamente as suas respectivas corporações no próximo dia 8 de setembro.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...