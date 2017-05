Região oeste já recebeu mais de 150 mil doses de vacina contra febre amarela

Vacina foi distribuída pela Sespa às unidades de saúde do município que fazem a imunização em dias alternados.

De janeiro até o início do mês de maio, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) enviou aproximadamente 159 mil doses para o 9º Centro Regional de Saúde, para as ações de prevenção e controle da febre amarela na região oeste do Pará. Em todo o estado a Sespa distribuiu 546.940 mil doses da vacina.

Santarém recebeu 32.800 mil doses que foram distribuídas entre as unidades de saúde do município. Segundo a diretora do 9º CRS, Marcela Tolentino, a Sespa não é responsável para aplicar vacina, ela distribui para os municípios e para os postos de saúde que fazem a sua programação de vacinação.

O Ministério da Saúde está preconizando que uma dose é o suficiente para a prevenção da febre amarela.

Casos confirmados

Com relação aos casos confirmados de febre amarela em humanos, na região oeste do Pará, uma foi em Juruti, mas o paciente se recuperou. Em pacientes de Alenquer, foram diagnosticados quatro casos. Três foram a óbito e um sobreviveu. No município de Monte Alegre, houve o caso de um homem que morreu.

Em Santarém não há nenhum caso positivo em humanos, houve apenas um caso de epizootia no qual a transmissão ocorre quando o mosquito passa o vírus para o macaco. O primata não humano foi encontrado na comunidade do Perema.

