Regional Mocorongo apresenta músicas da banda Bee Gees

Na Praça Mirante do Tapajós, palco dos gêneros musicais instrumentais do samba e do choro, o Clube das Quintas é realizado novamente com o Regional Mocorongo. E nesta quinta-feira (18), a partida das 20 horas, o repertório terá a sequência da interpretação de músicas da saudosa banda inglesa Bee Gees, na versão do gênero do choro.

O Projeto Clube das Quintas busca fortalecer a música brasileira e valorizar os logradouros públicos. Sempre na proposta de tornar o local mais aconchegante, descontraído e criar ou reforçar laços de amizades, continua a campanha “Traga a sua cadeira dobrável”.

Músicos do Regional Mocorongo:

Andreson Dourado (teclado)

Adriano Dourado (percussão)

César Criolo (percussão)

Felipe Huet (violão sete cordas)

Gean Araújo (trombone)

Junior Castro Parente (saxofonista)

Raul Silva (cavaquinho)

