Registrado primeiro caso de reinfecção por covid-19

Cepas de vírus de abril e agosto são “claramente diferentes” (Foto:Reprodução)

Paciente recebeu alta após ser curado do vírus em abril, mas, no início deste mês, ele testou positivo novamente

Pela primeira vez foi confirmada a reinfecção por coronavírus. Trata-se de um homem de Hong Kong, de 33 anos, segundo informaram pesquisadores da Universidade de Hong Kong, nesta segunda-feira, 24.

O paciente havia recebido alta após ser curado do vírus em abril, mas voltou a testar positivo neste mês após retornar da Espanha. O estudo foi aceito pela revista médica Clinical Infectious Diseases e publicado pela Universidade de Oxford.

A primeira hipóteses era de que o paciente era um “portador persistente” do Sars-CoV-2, o vírus da covid-19, com o agente no corpo persistindo desde a infecção anterior. Mas os pesquisadores afirmaram que as cepas de vírus de abril e agosto são “claramente diferentes”.

A descoberta, se não for uma exceção, pode significar um retrocesso para os que defendem a “imunidade de rebanho”.

“Muitos acreditam que os pacientes recuperados da covid-19 têm imunidade contra reinfecções porque a maioria desenvolveu uma resposta baseada em anticorpos neutralizantes no soro”, observa o estudo da Universidade de Hong Kong. Os pesquisadores lembram ainda que “há evidências de que alguns pacientes apresentam níveis decrescentes de anticorpos após alguns meses”.

Por:Redação Integrada com informações do Estadão

