Registrar BO de furto ou roubo de celular ajuda com que outras pessoas não sejam vítimas do crime, alerta Polícia Civil

BO ajuda polícia a recuperar objetos roubados e planejar ações para evitar outros roubos. — Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Informações são essenciais para o planejamento voltado ao combate da criminalidade no Pará.

A Polícia Civil do Pará alerta para a importância de registrar um boletim de ocorrência (BO) em caso de furto ou roubo de um aparelho de telefone celular. De acordo com a PC, registrar o caso é fundamental para evitar que outras pessoas sejam vítimas da mesma violência.

Todo registro deste tipo vai no Banco de Dados do Sistema de Segurança Pública e, a partir dele, o Estado analisa os locais onde os crimes ocorrem. Por isso essa informação é essencial para o planejamento voltado ao combate da criminalidade.

“O BO é a ação inicial e necessária, é assim que a polícia judiciária toma conhecimento do delito. Não é só para a apuração dos fatos, mas o que nos ajuda a nortear onde implementar ações. Nosso sistema é integrado, então a Polícia precisa saber o que ocorre para que reforce nas áreas certas. Um assalto desse tipo hoje não registrado pode se repetir amanhã, depois, e ao fim de uma semana um mesmo criminoso pode ter roubado cinco, seis aparelhos”, explica Walter Rezende,delegado geral da Polícia Civil.

Recentemente, em Icoaraci, distrito de Belém, três aparelhos foram recuperados a partir do registro de BO pelas vítimas dos crimes. Já em Aurora do Pará, no nordeste paraense, a polícia capturou o suspeito de roubo de dois celulares no dia seguinte ao registro.

Quem quiser fazer o boletim deve ir à seccional mais próxima do local do crime ou realizar online pela Delegacia Digital. O ideal é passar o máximo de informações, desde os dados do aparelho até as características do criminoso.

