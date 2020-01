Registros de buraco negro engolindo estrelas revelam fenômenos da galáxia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A cientista aponta ainda que as proporções trazem maiores detalhes sobre as estrelas nos centros das galáxias, que, a medir pela distância da Terra, seriam impossíveis de sondar.

Esses fragmentos rapidamente recuam e se misturam ao disco que alimenta o material no centro do buraco negro. Nesse momento, sua temperatura chega a níveis extremamente altos, capazes de emitir radiação.

As imagens capturadas por esse estudo mostram que, assim que a estrela se aproxima do buraco negro, ela se fragmenta em milhares de pedaços.

De acordo com a Science, uma nova geração de pesquisas está capturando diversas imagens desse acontecimento, dando origem a novas ideias sobre como eles acontecem e quais as suas consequências.

You May Also Like