Registros estão sob suspeita-Pesca – Pará tem 57,7 mil pescadores com cadastros suspensos por causa de fraudes

O Pará tem 57.702 registros de pescadores profissionais artesanais suspensos por suspeitas de fraudes, de um total de 224.531 pescadores resgistrados no Estado pela Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura no Pará (SFPA). Em todo o Brasil, são 186.106 registros suspensos por suspeita de fraude.

Pescador pode obter o registro de volta

Suspeita – Parte das suspensões se deve à falta de atualização dos dados cadastrais

Parte dos 57.702 registros de pescadores suspenso no Pará tem como motivo o fato de que muitos deles não fizeram a manutenção do registro, conforme prevê a legislação. No entanto, eles poderão voltar a obter o documento quando prestarem os esclarecimentos necessários. É o que diz a Portaria nº 11, de 21 de julho de 2016, assinada pelo secretário substituto de Aquicultura e Pesca, Márcio Cândido Alves.

Por O Liberal / CLEIDE MAGALHÃES

