Regivaldo Galvão, condenado pela morte de Dorothy Stang em 2010, é preso em Altamira

De acordo com a Polícia Federal, a prisão foi em cumprimento a um mandado expedido em junho de 2017. Galvão havia sido condenado a 30 anos de reclusão em 30 de abril de 2010, mas aguardava julgamento de recurso em liberdade até que o STF determinou a revogação do habeas corpus.

O fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, o “Taradão”, foi preso na tarde desta quarta-feira (13) em Altamira, sudeste do Pará. Ele prestou depoimento na Polícia Federal, foi encaminhado par o IML do município, onde fez exames, e deve ser encaminhado para uma unidade prisional do estado.

