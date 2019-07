Regras para o saque do FGTS serão anunciadas nesta quarta; consulte seu saldo

O ministro da Economia, Paulo Guedes – Foto:Marcos Corrêa/PR

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a liberação do FGTS deve ficar em torno de R$ 30 bilhões neste ano, chegando a R$ 12 bilhões em 2020. Segundo ele, a medida abrangerá tanto contas ativas quanto inativas e o trabalhador poderá fazer o saque todos os anos.

As regras para os saques serão anunciadas nesta quarta-feira (24). “O governo passado soltou só (contas) inativas. Nós vamos soltar ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter”, disse Guedes.

O ministro foi questionado sobre eventual limitação do saque a R$ 500 em 2019, mas não respondeu. Mais tarde, o porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros, confirmou que o limite de R$ 500 está em estudo.

Em briefing à imprensa, Rêgo Barros acrescentou que o governo não vislumbra, até o momento, promover mudanças na multa paga pelo empregador aos trabalhadores demitidos sem justa causa.

Como consultar o extrato

Site da Caixa

A consulta pode ser feita pelo site Caixa.gov.br. É preciso informar o NIS (PIS/Pasep) – que consta em extratos do FGTS, carteira de trabalho e Cartão Cidadão – e cadastrar uma senha, caso seja o primeiro acesso à plataforma

Agências da Caixa

É possível consultar o extrato nos terminais de autoatendimento do banco usando o Cartão Cidadão ou o NIS

Aplicativo

O app FGTS está disponível disponível para Android, iOS e Windows Phone. O trabalhador também deve informar o NIS e fazer o cadastro

SMS

O trabalhador também pode cadastrar o celular no site da Caixa para receber as atualizações sobre o saldo. É preciso informar o NIS

Internet banking da Caixa

Clientes do banco tem acesso ao extrato pelo internet banking. Em caso de problemas de acesso e dúvidas, eles podem ligar no 0800 726 0207

caixa econômica federal Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

