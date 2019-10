Reinier exalta chance de jogar pelo Flamengo: ‘Depois penso na Seleção’

(Foto:Reprodução) – Meia foi liberado da Seleção sub-17, que se prepara para o Mundial da categoria, e ajudou, com um gol, o Flamengo a fazer 3 a 1 sobre o Atlético-MG, nesta quinta-feira, no Maracanã

O esforço do Flamengo para ter o meia Reinier na partida contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira, valeu a pena. O jogador foi liberado da Seleção Brasileira sub-17 e fez um dos gols da vitória por 3 a 1, no Maracanã. O garoto de 17 anos falou sobre a importância de poder jogar pelo clube.

TABELA> Confira a classificação do Brasileiro e simule os resultados- Muito feliz com essa oportunidade, ter ajudado o Flamengo a conseguir a vitória. Estamos na liderança e vamos buscar muito mais. Nosso objetivo aos poucos está sendo alcançado. Isso é fruto de muito trabalho no dia a dia. Agora é trabalhar mais e mais, porque domingo já tem o próximo jogo – disse Reinier, na saída de campo, ao Premiere, antes de completar declarando seu amor ao Flamengo:

– Importante pra mim estar no Maracanã, com essa torcida, no clube que eu amo, que eu nasci, fico muito feliz. É o lugar que eu gosto, quero estar. Agora é pensar no flamengo e depois pensar na seleção – finalizou o meia.

Com a vitória desta quinta, o Flamengo chegou a 55 pontos e abriu oito de vantagem sobre o Santos, vice-líder do Brasileiro. Antes de se apresentar a Seleção para o Mundial Sub-17, Reinier ainda poderá jogar contra o Athletico-PR, no próximo domingo, às 16h.

Por:LANCE!

