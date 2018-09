Reintegração de posse retira 50 famílias acampadas na fazenda Santa Clara, em Marabá

Reintegração de posse retira cerca de 50 famílias acampadas na fazenda Santa Clara, em Marabá, no sudeste de Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

Em junho de 2018, outra ordem judicial foi cumprida na fazenda, que retirou 168 famílias integrantes no MST.

Oficiais de Justiça com o apoio da Polícia Militar cumpriram liminar de reintegração de posse nesta quinta-feira (12) na fazenda Santa Clara, na zuna rural de Marabá, no sudeste do Pará. Cerca de 50 famílias acampavam na sede da fazenda.

Esta foi a segunda ordem judicial cumprida na fazenda em 2018. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) ocupavam a área desde 2016. Em junho desde anos, durante uma operação de reintegração de posse de várias fazendas no sudeste do estado, 168 famílias foram retiradas do local.

Por G1 PA, Belém

