Reitoria da Ufopa informa que 15% de verba bloqueada será liberada pelo Governo Federal

A Reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) informou nesta terça-feira (1º), à comunidade acadêmica e à sociedade em geral que houve o desbloqueio de 15% do orçamento da instituição pelo Governo Federal, o que equivale ao valor de R$ 5.829.510 milhões do custeio da Universidade.

O desbloqueio já estava previsto no planejamento da Ufopa e permitirá o pagamento de despesas de funcionamento da Universidade como: energia elétrica, limpeza, portaria, segurança e aluguéis, dos meses de agosto, setembro e outubro.

Além disso, a reitoria informou que os pagamentos de bolsas acadêmicas, de auxílios estudantis e dos editais previstos estão todos mantidos, assim como o cronograma de obras e desocupação.

Os cortes realizados pelo Governo Federal ao Ministério da Educação foram realizados em julho deste ano, sendo esse o maior corte em toda Esplanada dos Ministérios. No total, o orçamento federal foi bloqueado em R$ 33,4 bilhões.

