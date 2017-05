Rejeição a Temer cresce; 85% dos eleitores defendem eleição direta

Michel Temer atribui a sua impopularidade às reformas do seu governo, como a trabalhista e a previdenciária, que estão em tramitação no Congresso Nacional e, segundo ele, são essenciais para o país.

A rejeição de Temer é comparável à da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), às vésperas do processo de impeachment, que aconteceu em agosto de 2016. Em abril do ano passado, Dilma tinha 63% de rejeição e 13% de aprovação.

A impopularidade do governo do presidente Michel Temer (PMDB) avançou, segundo pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo neste domingo (30). Para 61% dos eleitores entrevistados, o governo do peemedebista é ruim ou péssimo, 28% o consideram regular e apenas 9%, ótimo ou bom.

