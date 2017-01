Remédios para hipertensão são disponibilizados de graça no Pará

Programa do Ministério da Saúde ajuda a população no combate à doença.

Seis tipos de remédios estão disponíveis para pacientes do SUS.

Cristiane Sousa tem 39 anos e é hipertensa há sete anos. Com a doença diagnosticada, ela começou a fazer o tratamento. Todo mês Cristiane adquire gratuitamente duas caixas de remédios par hipertensão pelo programa Farmácia Popular, do Ministério da Saúde.

Pelo programa, o Ministério da Saúde disponibiliza para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) seis medicamentos para o tratamento da doença que atinge quase 30% da população brasileira.

“Até hoje eu faço uso da Losartana que tomo por mês. São dois comprimidos por dia. No caso, de manhã e à noite”, contou a dona de casa Cristiane Souza.

Para receber gratuitamente os remédios, o paciente precisa ser matriculado numa unidade pública de saúde e se cadastrar no programa, onde deve receber uma ficha de acompanhamento do médico cardiologista mês a mês. Para efetuar o cadastro, o paciente precisa apresentar os seus documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de residência e a cartão do SUS.

Após ser inserido ao programa, o paciente hipertenso vai ao médico cardiologista credenciado pelo SUS para realizar exame e receber o receituário com o medicamento que precisará retirar todos os meses. O receituário tem validade de seis meses, após este período o paciente precisa retornar ao médico para renovar a receita.

Veja a lista dos medicamentos disponibilizados gratuitamente pelo programa Farmácia Popular para hipertensos:

