Remo abre 2 a 0, mas cede empate ao Confiança

Por ORM – O Clube do Remo entrou em campo precisando de um triunfo para se manter na briga na zona de classificação, mas vacilou após abrir 2 a 0 e sofrer o empate por 2 a 2 no Mangueirão, neste domingo (6), em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o resultado, o Leão continua no G4 na quarta posição com 18 pontos. Já o Dragão na zona do rebaixamento na penúltima colocação, com 13 pontos ganhos na competição.

Na próxima rodada, os dois times entram em campo no sábado (12) e longe de seus torcedores. O Remo vai até Brasília para encarar o CSA, no estádio Rei Pelé, às 16h. Enquanto o Confiança desembarca em São Luís para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 17h, no Castelão.

Confira como foi o lance a lance da partida.

Primeiro tempo

A chuva no início da partida fez o gramado ficar pesado e dificultou controle de bola dos jogadores. Tanto que o primeiro lance de perigo aconteceu aos 11 minutos. Pela esquerda, Frontini arriscou o chute, mas o goleiro Vinícius ficou com a bola.

Aos 22, o Confiança chega com perigo com Tito. O jogador foi lançado e desviou de cabeça, o arqueiro remista Vinicius acompanha a saída da bola pela linha de fundo. A resposta do Remo veio aos 24, a defesa do Confiança cortou errado e Luiz Eduardo só esticou o pé para colocar a bola no fundo da rede. 1 a o Remo.

O Dragão criou boa chance aos 32. Tito recebeu a bola, passou do marcador, viu espaço e arriscou. O chute foi no canto, mas Vinicius colocou para escanteio. Aos 38, Pimentinha alçou na área do Confiança, a defesa cortou. No rebote, França tenta o chute, mas a bola explode na zaga.

Segundo Tempo

Nem bem começou a segunda etapa e o Remo ampliou o placar. A equipe azulina aproveitou contra-ataque na saída de bola e Pimentinha recebeu de Eduardo Ramos, nas costas do Madona, ele avançou e toca por baixo de do goleiro Genivaldo.

Aos 13 minutos, o Dragão teve a chance de diminuir o marcado. França agarrou Tito na área e o árbitro assinalou pênalti. Tito foi para cobrança e o goleiro do Remo faz grande defesa. No rebote, Álvaro mandou por cima do gol.

O Confiança conseguiu seu primeiro gol aos 36. Tito recebeu na entrada da área e bateu. A bola ainda resvalou em Vinicius e entrou. No minuto seguinte, Rafael Villa chutou cruzado e empatou a partida.

Ficha técnica (Remo 2 x 2 Confiança)

Remo – Vinícius, Léo Rosa (Ilaílson), Leandro Silva, Bruno Costa, Gérson, João Paulo (França), França, Dudu, Eduardo Ramos, Pimentinha (Edgar), Luiz Eduardo. Técnico: Léo Goiano

Confiança – Genivaldo, Felipe, Mimica, Anderson, Madona, Jardel, Flávio, Rafael Villa, Tito, Álvaro, Frontini. Técnico interino: Aílton Silva

Gol: Luiz Eduardo 24’/1ºT e Pimentinha 0’/2ºT (Remo); Tito 36’/2ºT e Rafael Villa 37’/2ºT (Confiança)

Cartões amarelos: Luiz Eduardo e Ilaílson (Remo); Flávio, Genivaldo, Tito, Álvaro e Frontini (Confiança)

Local: Mangueirão (Belém-PA)

Data: 06/08/2017

Hora: 18h

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Auxiliares: Luiz Santos Ernesto e Diego Grubba Schitkovski

