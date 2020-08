Remo bate o Ferroviário e é líder do grupo A da Série C; veja

Leão se superou e fez um bom segundo tempo, marcando gols (Foto:Cristino Martins)

Em um jogo de superação e entrega, o Remo venceu o Ferroviário-CE por 2 a 1, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, embora tenha atuado com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Os gols foram obtidos somente no segundo tempo, com o zagueiro Fredson e o meia Eduardo Ramos. O Ferrim descontou com Wellington Rato. O bom resultado coloca o Leão na liderança do grupo A do Brasileiro com seis pontos – duas vitórias em dois jogos.

Primeiro Tempo

Os primeiros 45 minutos foram desfavoráveis ao Clube do Remo, surpreendido com o bom volume de jogo do Ferroviário. Wellington Rato protagonizou bons lances no meio-campo e, aliada a mobilidade dos dois laterais, confundiu a marcação azulina, apesar do treinador Mazola Jr ter tumultuado o setor com os quatro volantes.

Se não fosse o goleiro Vinícius e a seriedade de Fredson e Mimica, o Ferrim teria consolidado uma vantagem. Aos seis, Rato recebeu cruzamento na área e cabeceou. A bola foi na rede mas pelo lado de fora.

Depois, o lateral-esquerdo Dudu Mandai ‘cortou’ um cruzamento e quase marcou contra. Na sequência, a pressão se estabeleceu com cruzamentos. No principal, Vitão cabeceou e o goleiro azulino salvou o Leão.

Para piorar, um cenário em que o Leão não conseguiu atacar, o volante Charles agrediu Rato, pisando-o. Foi expulso de maneira incontestável.

Mazola optou por uma recomposição defensiva e pôs o polivalente Djalma no posto de um improdutivo Zé Carlos. Mais veloz e participativo, Djalma tenderia a participar mais do jogo. E assim o fez. Antes do final do primeiro tempo, Rato ainda chutou forte, de fora da área, e Vinícius salvou o Leão Azul mais uma vez.

Segundo Tempo

Mazola Jr corrigiu os erros defensivos e optou por uma marcação mais próxima em Wellington Rat, explorando a velocidade de Eduardo Ramos. As medidas foram simples e surtiram efeito imediato. O treinador foi cirúrgico.

O Remo passou a rondar a área do adversário. Os lances mais perigosos foram oriundos de bola parada. Eduardo Ramos errou uma finalização dentro da área. No entanto, o camisa 10 remista cruzou, de forma precisa, para o zagueiro Fredson marcar o gol, aos 18 minutos. Aos 24, Jansen falhou e Wesley foi na cara do gol. ‘São’ Vinícius rebateu e evitou o empate.

Eduardo Ramos marcou o segundo gol azulino, aos 33 minutos, ao concluir lance de forma perfeita. Na sequência, porém, um pênalti para os visitantes, convertido por Rato. 2 a 1. Nos minutos finais, a pressão do Ferroviário se consolidou, contudo, sem lances chances claras de gol.

Ficha Técnica

Clube do Remo – Vinícius, Rafael Jansen, Mimica, Fredson e Dudu Mandai (Laílson); Charles, Lucas, Gelson e Júlio Rush (Tcharlles); Eduardo Ramos e Zé Carlos (Djalma). Treinador: Mazola Jr

Ferroviário – Nicolas, Mathaus (Batista), Vitão, Willian Machado e Thiago Costa; Magno, Lucas Hulk (Olavo), Diego Lorenzi (Reinaldo) e Wellington Rato; Caíque (Wesley), Siloé e Willian Lira. Treinador: Marcelo Vilar

Local: Mangueirão

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)

Assistentes: Leandro Matos Feitosa (SP) e William Trufelli Malaquias (SP)

Quarto árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Cartões amarelos: Fredson, Charles, Zé Carlos, Willian Machado (R); Lucas Hulk (F)

Cartões vermelhos: Charles (R)

Gols: Fredson (aos 18 minutos do segundo tempo) e Eduardo Ramos (aos 33 minutos do segundo tempo); Rato (aos 35 minutos do segundo tempo)

16.08.20 19h56

