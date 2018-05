Remo conta com clima mais leve para engatar sequência na Série C

Clube do Remo entrou na reta final de preparação para a partida contra o Confiança-SE, neste domingo (20), em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Após a atividade desta quinta-feira (17), alguns atletas conversaram com a imprensa sobre o confronto.

O primeiro a falar foi o volante Dudu. Homem de confiança do técnico Givanildo Oliveira, o jogador comentou a mudança de astral no Baenão após a primeira vitória fora de casa na Terceirona, na rodada passada, contra o Botafogo-PB. Dudu espera que o clima favorável ajude o Leão a vencer mais uma, dessa vez contra a equipe sergipana.

“Muda muita coisa. Ambiente mais saudável e alegre. Isso que a gente espera ter no domingo também, com apoio da nossa torcida. Tudo conspirando a favor. Temos que entrar conscientes e preparados”, contou o jogador.

Outro que usou o microfone para falar com torcedor foi o atacante Isac. Um dos principais alvos da torcida, especialmente após alguns gols perdidos, o jogador tem a confiança do time. O camisa 9 do time de Giva diz que está tranquilo e, que em algum momento, a fase voltará a ser a bola e a bola começará a entrar na rede dos adversários.

“Os gols não estão saindo, mas em campo eu me dedico e ajudo os companheiros da melhor maneira possível. Uma hora ou outra, a bola vai bater na trave, no goleiro e vai entrar. É ter paciência, calma e trabalhar. Importante é que meus companheiros estão me dando total apoio, estão fazendo os gols e estamos vencendo”, reforçou.

O jogo entre Remo e Confiança, neste domingo, a partir de 19h, terá cobertura lance a lance do DOL.

