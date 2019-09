Remo e Paysandu ficam no empate na primeira partida da semifinal da Copa Verde

Clubes ficaram no 0 a 0 e a decisão ficou para a próxima semana (Igor Mota / O Liberal)

Equipes decidirão no próximo domingo (6), uma vaga na final da Copa Verde

Tudo igual no primeiro clássico entre Remo e Paysandu, pela semifinal da Copa Verde. Leão e Papão ficaram no 0 a 0 neste domingo (29), no Mangueirão. Em um jogo tecnicamente abaixo, as duas equipes tiveram chances de sair do Colosso com a vitória e deixou a decisão da vaga para a final em aberto.

O JOGO

O Paysandu teve o domínio do jogo na primeira etapa. O Papão teve as melhores chances da partida e não permitiu que o Remo jogasse. No segundo tempo o equilíbrio entrou em ação, mas com o time alviceleste mais perto da vitória.

CHEGADA PERIGOSA

A equipe bicolor chegou aos 11 minutos Vinícius Leite. Após passe na área, ele arriscou e a bola desviou na zaga do Remo e quase engana o goleiro azulino. A bola se perdeu pela linha de fundo,

MAIS UMA VEZ

O time alviceleste manteve a pegada e insistiu pelo lado esquerdo. Após cruzamento na área, a bola passou de Nicolas e o atacante Elielton pegou de primeira, mas a bola foi para fora. O Remo se defendia e aos poucos tentava ir ao ataque, mas sem muito perigo, apenas com chutes de longa distância.

REMO

A única vez em que o Remo chegou com mais perigo foi aos 42 minutos. Após cruzamento na área, Neto Baiano ganhou a disputa com Micael e cabeceou, a bola passou raspando a trave do goleiro Giovanni.

INACREDITÁVEL

Já no final do primeiro tempo a bola foi levantada na área do Remo, o goleiro azulino saiu a bola espirrou. Nicolas, do Paysandu cabeceou e Léo Baiano finalizou, mas Fredson salvou a bola em cima da linha e o goleiro Vinícius fez a defesa, salvando o Leão.

ETAPA FINAL

Sem modificações, Remo e Paysandu retornaram para o segundo tempo e o time bicolor mais uma vez melhor. Vinicius Leite, o destaque pelo Papão, recebeu na esquerda, tirou a marcação e chutou, mas o goleiro azulino espalmou para escanteio.

NO TRAVESSÃO

Mais uma vez Vinicius Leite pela esquerda. Aos 27 minutos o jogador bicolor foi para cima da defesa do Remo e na entrada da área chutou forte, mas a bola explodiu no travessão. No rebote a zaga azulina afastou o perigo da área.

MUDANÇAS

Os treinadores decidiram mudar as equipes. Tiago Luís enteou no Paysandu e deu mobilidade ao meio do time. No Remo Hélio e Zotti e Rony entraram e melhoraram a equipe. O Leão começou a criar mais, administrar a posse de bola, mas não conseguiu ser agudo nas finalizações. Já o Paysandu encontrou dificuldade na saída da defesa para.

NA BRONCA

O lateral-direito do Remo, Rony, recebeu na linha de fundo e cruzou. A bola bateu na mão de bruno Collaço, mas Dewson Freitas não marcou. Os jogadores cercaram o árbitro, reclamaram, mas o jogo seguiu.

VERMELHO

Aos 42 minutos, em jogada na lateral-esquerda, Elielton, do Paysandu, acertou o Ronaell e o árbitro Dewson Freitas deu vermelho direto para o jogador bicolor.

RETA FINAL

Com um a mais em campo o Remo foi para o ataque e começou a jogar bola na área, mas a zaga do Paysandu conseguiu afastar o perigo. O time bicolor, por sua vez, tocou a bola e gastou o tempo. Nos acréscimos, após escanteio, Perema cabeceou e a bola se perdeu pela linha de fundo.

A decisão da vaga ficou para o próximo domingo (6), às 16h, no Mangueirão. Quem vencer garante vaga na decisão da Copa Verde. Em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

FICHA TÉCNICA – REMO 0 X 0 PAYSANDU – SEMIFINAL DA COPA VERDE

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Data: 29.09.2019

Horário: 16h

Arbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (FIFA-PA)

Auxiliares: Bárbara Roberta da Costa Lola (PA) e Hélcio Araújo Neves (PA)

Quarto árbitro: Andrey da Silva e Silva

Cartões amarelos

Marcão, Yuri, Zotti e Wesley (Remo); Giovanni, Tony, Bruno Collaço e Léo Baiano (Paysandu)

Cartões vermelhos

Elielton (Paysandu)

Remo: Vinícius; Cesinha (Rony), Fredson, Marcão e Ronaell; Yuri, Ramires e Eduardo Ramos (Zotti); Wesley (Hélio), Gustavo Ramos e Neto Baiano. Técnico: Eudes Pedro.

Paysandu: Giovanni; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço; Léo Baiano (Wellingon Reis), Anderson Uchôa e Thiago Primão (Tiago Luís); Vinícius leite, Nicolas e Elielton. Técnico: Hélio dos Anjos.

Renda: R$436.905,00 – Pagantes: 16.595 – Credenciados 4.460 – Total 21.055.

