Remo fica a um passo de fechar contrato milionário com grande farmácia

A área do ‘Carrossel’, frequentemente vinculada junto à possibilidade de leilão para pagamentos de dívidas trabalhistas, está a uma assinatura de ser protagonista de uma negociação de R$ 4,2 milhões. Um parte de 900 metros quadrados entre os 3.338,40 metros quadrados de todo o lugar será alugada a uma grande farmácia por 10 anos.

Na negociação entre o clube e a empresa, a área ficará disponível para o empreendimento a partir do dia 1º de junho deste ano, com vínculo firmado até o dia 31 de maio de 2028. Enquanto a farmácia ficará com uma área nobre da cidade à disposição, o Leão receberá, durante o aluguel, parcelas de R$ 35 mil, que serão corrigidas anualmente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado). Ao final do contrato, caso o aluguel não seja renovado, a construção será inserida ao patrimônio do Remo.

‘Depois de 30 anos com uma área morta para o Remo, enfim vamos ter uma renda fixa por conta do Carrossel. É importante também entender que o Remo está alugando uma parte do Carrossel, que vai da esquina até, mais ou menos, a arena que foi construída lá. É um grande avanço!’, vibrou o diretor de futebol azulino, Milton Campos.

O contrato foi firmado entre as partes e já está assinado pelo Remo. Hoje, foi enviado ao Conselho Diretivo da farmácia para também ser assinado. Sendo assim, o documento será celebrado amanhã e deve ser lançado na próxima semana ao público.

