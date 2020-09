Remo fica no empate e soma 5 jogos sem vencer na Série C

Remo e Botafogo-PB se enfrentaram na noite deste domingo (20), pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e numa partida bastante equilibrada, a partida terminou em 0 a 0, marcando ainda o jejum dos azulinos que não vencem há 7 jogos, 5 deles no Brasileirão.

No primeiro tempo de partida o Botafogo-PB apresentou uma leve superioridade. Teve mais jogadas na área do Remo e mais posse de bola. Levou perigo em muitos lances na área do Leão, principalmente em jogadas envolvendo o atacante Lohan. O Remo ficou a maior parte do tempo na defensiva. Os azulinos estavam com bastante dificuldade no meio de campo. A melhor chance de gol foi numa cabeçada de Gustavo Ermel, mas o goleiro do Belo, atento, fez bela defesa.

No segundo tempo, o Remo permaneceu com o mesmo ritmo de jogo, mesmo após a entrada do meia Eduardo Ramos, que voltou de lesão. Os azulinos ensaiaram pressão no final, mas não passou disso, com vários erros de finalização, e equipe não conseguiu furar a barreira da equipe paraibana, mesmo com um jogador a mais. Donato, do Botafogo, foi expulso aos 35 minutos após pegar o segundo cartão amarelo.

Com o placar, o Remo estaciona na terceira colocação na tabela do Grupo A, com 10 pontos. O Botafogo está em oitavo, com 7 pontos.

O próximo confronto do Leão é contra a equipe do Manaus, no domingo (27), às 18h, no estádio Mangueirão. Já o Botafogo-PB joga dentro de casa, na Paraíba, com o Paysandu no sábado (26), às 19h.

Por:Diário do Pará/Divulgação/ Ascom Remo

