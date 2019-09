Remo goleia o Atlético Acreano e avança à semifinal da Copa Verde

Depois de perder por 2 a 1 em Rio Branco, Leão não encontra muitas dificuldades no Baenão lotado para reverter a desvantagem. Neto Baiano, três vezes, Wesley, duas, e Ronaell marcam para o time azulino. Jovambert diminui

Remo goleou o Atlético Acreano no Baenão (Foto: Reprodução/Clube do Remo )

O Remo goleou o Atlético Acreano por 6 a 1, em jogo realizado na tarde deste domingo, no Estádio Baenão, em Belém, e garantiu uma vaga na semifinal da Copa Verde. No jogo de ida, o Galo Carijó havia vencido por 2 a 1. O Leão não encontrou muitas dificuldades pra reverter a desvantagem. No primeiro tempo, dominou o confronto, fez gols com Wesley, duas vezes, e Neto Baiano e contou com alguns apagões que proporcionaram as chances da equipe acreana, como no gol de Jovambert. Na volta do intervalo, os paraenses tiveram mais domínio e espaço para ampliar o resultado, o que aconteceu com Neto Baiano, duas vezes, e Ronaell.

Panorama

Com a goleada, o Remo garantiu uma vaga na semifinal da Copa Verde e terá que espera o jogo entre Bragantino e Paysandu – quarta-feira, 15h30, no Diogão, em Bragança – para saber quem irá enfrentar na sequência – 1 a 1 no confronto de ida, no Mangueirão. Já é certo que uma equipe paraense está na final da competição. O Atlético-AC se despede do torneio regional e da temporada após o rebaixamento na Série C do Brasileiro.

Primeiro tempo

O Remo deu mostras, logo com um minuto de jogo, que não teria muitas dificuldades para reverter a desvantagem do confronto de ida. Na cobrança de escanteio, a zaga acreana afastou e Wesley, da entrada da área, chutou de primeira, abrindo o placar no Baenão. O Leão continuou na pressão e fez o segundo aos 17 minutos, quando Neto Baiano cobrou uma falta com perfeição e fez um bonito gol. O Atlético Acreano tentou reagir em dois chutes de Geovani, mas faltou mais capricho. Aos 41, Gustavo Ramos avançou em velocidade, cruzou rasteiro e Wesley só teve o trabalho de escorar a bola pro fundo da rede: 3 a 1. O Galo não se entregou e diminuiu nos acréscimos. No cruzamento à área, Jovambert conseguiu a antecipação e marcou o dele. Time azulino foi superior, com os acreanos tendo duas ou três investidas com perigo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Remo manteve a postura de segurar o Atlético no campo de defesa e, por pouco, com Cesinha, depois de um bate-rebate, não fez mais um. Aos 14, entretanto, Igor derrubou Hélio na área. Pênalti. Neto Baiano cobrou e fez o quarto. Seis minutos depois, Ronaell recebeu um passe na entrada da área e bateu forte, colocado: 5 a 1. Neste momento do jogo, o Galo Carijó estava entregue, errava muitos passes e tinha dificuldade para chegar ao ataque. Tocando aqui e ali, o Leão fechou o resultado aos 45 minutos. Após a defesa acreana se atrapalhar, Neto Baiano soltou uma bomba e fez o terceiro dele. Festa no Baenão: 6 a 1.

Por:Globo Esporte (PA)

