Remo perde mais uma e entra na zona de rebaixamento

O Clube do Remo perdeu para o ABC, por 3 a 2, na noite deste sábado (26), no Estádio Frasqueirão, em Natal, e se complicou na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os comandados de Givanildo Oliveira terminaram a sétima rodada na zona de rebaixamento. Luan e Matheus Carvalho anotaram os gols para o time alvinegro. O zagueiro Moisés descontou para Leão Azul.

A equipe azulina soma apenas 7 pontos e está na 9 colocação do Grupo A da competição. Enquanto o time alvinegro subiu para a terceira colocação da chave, com 11 pontos. O Remo volta a campo no dia 3 de junho (domingo) para enfrenta o Salgueiro, às 19h, no Mangueirão. Já o ABC joga no dia 4 (segunda) contra o Náutico , às 21h30, no Frasqueirão.

Primeiro tempo

A partida começou com o time azulino indo para cima do adversário. Aos 3 minutos, Jayme recebeu na direita, tirou da marcação de Danrlei e bateu no gol, mas bola foi por cima da meta. A equipe potiguar respondeu aos 8, Higor Leite fez boa jogada e acionou Arez na esquerda, que cruzou rasteiro e o lateral-direito do Remo apareceu para salvar na pequena área.

Aos 9, Maxwell pressionou a saída de bola do Leão Azul e cosneguiu ficar coma redonda. Ele girou na área e a bola sobrou para Igor, que encheu o pé, batendo cruzado, com perigo. A bola cruzou toda a extensão da área e saiu quase na bandeira de escanteio.

No minuto seguinte, Isac tentou dominar na entrada da área, mas a bola resvalou no jogador e caiu no pé de Jayme, que bateu de primeira para assustar o assusta goleiro alvinegro Rodrigo Carvalho. Aos 15, novamente o atacante do Remo levou perigo de gol. Ele recebeu na área, girou e bateu de esquerda, mas o arqueiro do ABC defendeu.

Aos 18, em cobrançad e falta, Higor Leite soltou a bomba de longe e o goleiro do Remo mandou para escanteio. Já aos 30, após a cobrança rápida de lateral, Arez invadiu a área e bateu cruzado. A bola passou muito perto da meta.

Segundo Tempo

No início da segunda etapa, Arêz recebeu na linha de fundo e bateu com efeito, mas a bola foi pra fora. Aos 2, Luan avançou em velocidade, deixou dois marcadores para trás e bateu da entrada da área. Mesmo sem força, a bola passou com perigo à direita de Vinícius.

Após diversas investidas, o time do ABC abriu o placar aos 15 minutos, com Luan. O atacante recebeu próximo à área, girou em cima de Gustavo e bateu rasteiro no gol. Os alvinegros conseguiram ampliar o placar aos 26. Luan foi acionado em velocidade e Bruno Maia tentou o corte, mas a bola sobrou para o atacante Matheus Carvalho, livre na área, que tocou na saída de goleiro azulino.

Aos 34, em bola cruzada por Higor Leite, da esquerda, Matheus Carvalho desviou de cabeça e a bola bateu no travessão. No rebote, Jorge Eduardo, livre na pequena área, perdeu chance incrível e mandou pra fora.

O Clube do Remo conseguiu diminuir aos 37, após cobrança rápida de escanteio, o zagueiro Moisés desvia de cabeça para o gol.

O último lance de perigo foi aos 43. Jorge Eduardo foi acionado e Vinícius sau do gol para tentar o corte. O atacante do ABC cruzou na cabeça de Marcos Júnior, que desviou e Mimica salvou em cima a linha. Na sequência, o próprio camisa 17 bateu forte e o goleiro do Remo espalmou.

Ficha técnica (ABC 2 x 1 Remo)

ABC – Rodrigo Carvalho, Arêz, Tonhão, Danrlei, Anderson Pedra, Igor, Marcos Júnior, Guedes, Maxwell (Matheus Carvalho), Higor Leite (Vitinho), Luan (Jorge Eduardo). Técnico: Ranielle Ribeiro

Remo – Vinícius, Gustavo (Nininho), Mimica, Moisés, Dudu, Bruno Maia, Elielton, Dedeco, Isac, Everton (Rafael Bastos), Jayme (Gabriel Lima). Técnico: Givanildo Oliveira

Gols: Luan 15’/2ºT e Matheus Carvalho 26’/2ºT (ABC); Moisés 37’/2ºT (Remo)

Cartões amarelos: Higor Leite, Danrlei, Guedes (ABC); Jayme, Everton, Bruno Maia (Remo)

Hora: 20h

Local: Estádio Frasqueirão – RN

Árbitro: Alinor Silva da Paixão

Assistentes: Fábio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando

