Remo perde para o Ferroviário-CE fora de casa e sequência de Bonamigo é quebrada

Remo se mantém no G-4 com 19 pontos (Foto:Lenilson Santos/ Ascom Ferroviário)

Equipe cearense venceu e encostou no Leão no G-4

Jogando fora de casa, o Remo não conseguiu apresentar o futebol das últimas rodadas e perdeu para o Ferroviário-CE, por 1 a 0, na tarde deste sábado (17), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE. O Ferrão soube aproveitar a oportunidade e Wesley, de cabeça, em uma falha de marcação fez o gol do triunfo cearense na 11º rodada da Série C.

Com o resultado o Remo se manteve na terceira posição com 19 pontos, mas viu o Ferroviário encostar na tabela, agora com 17 pontos conquistados.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

PRIMEIRO TEMPO

O jogo foi morno, com as duas equipes brigando muito pela posse de bola no meio de campo. O Remo começou a partida buscando muito as jogadas pelo meio, mas esbarrava na defesa do Ferroviário, que explorava demais os lançamentos na esquerda procurando Siloé.

SEM O BRILHO DE EDUARDO RAMOS

Mesmo com a volta de Eduardo Ramos, o Remo não teve muita criatividade na primeira etapa, Marlon, sempre regular, buscou algumas jogadas pela esquerda e tentava com cruzamentos na área, mas sem muito sucesso. Já pelo Tubarão, Gabriel Cassimiro, ex-Remo, conseguiu boas jogadas pelo lado direito e em uma delas Tiago Costa sozinho perdeu a chance de abrir o marcador.

PROBLEMAS PELO LADO ESQUERDO

O Leão encontrou dificuldades com as jogadas de Siloé e Tiago Costa pelo lado esquerdo, em duas oportunidades Siloé driblou a marcação e ficou livre para chutar, mas não calibrou as finalizações e perdeu os gols. Na única chance real do Remo, Eduardo foi lançado por Wallace, ele entrou na área e finalizou na rede pelo lado de fora.

SEGUNDA ETAPA E GOL DO FERRÃO

O segundo tempo começou com o Remo perdendo uma chance com Tcharlles, que entrou no lugar de Wallace e chegou a dar mais movimentação ao time na frente, ele chutou rasteiro e acertou a trave, mas logo em seguida o Ferrão teve escanteio e depois da bola cruzada na área, Olávio desvia e encontra Wesley sozinho, para mandar para o gol, aos seis minutos.

ESPERTOU

O gol fez o time comandado pelo técnico Paulo Bonamigo reagir e conseguiu boas chances de empatar, mas esbarrava na falta de pontaria, além de vários lances de impedimento, principalmente com Eduardo Ramos.

TUDO OU NADA

O técnico remista Paulo Bonamigo botou Eron no lugar de Wallace e João Diogo no posto de Hélio Borges, o time até ganhou um gás novo no ataque, mas perdeu em criatividade, principalmente com a saída de Hélio. A equipe ainda buscou o gol de empate, mas não conseguiu manter a invencibilidade de quatro partidas.

PRÓXIMA RODADA

Na 12ª rodada da Série C o Remo recebe o lanterna Imperatriz-MA, no sábado (24), ás 18h, no Mangueirão. Já o Ferroviário vai encarar o Vila Nova-GO, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena Castelão / Fortaleza (CE)

Dia: 17.10.2020

Horário: 17h

Arbitragem: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Auxiliares: Ruan Luiz de Barros Silva (AL) e Ana Paula dos Santos (AL)

Cartões Amarelos: Genivalso, Gabriel Cassimiro e Siloé (Ferroviário); Gelson e Wallace (Remo)

Ferroviário: Genivaldo; Gabriel Cassimiro (Neilson), Olávio, Willian Machado e Tiago Costa; Jorginho (Magno), Diego Lorenzi, André Mensalão e Siloé (Romário Becker), Wesley (Júnior Batista) e Willian Lira (Madson). Técnico: Marcelo Vilar.

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Rafael Jansen, Fredson e Marlon (Dudu Mandai); Charles, Gelson (Laílson), Carlos Alberto (Tcharlles) e Eduardo Ramos; Hélio Borges (João Diogo) e Wallace (Eron). Técnico: Paulo Bonamigo.

Por:Fabio Will

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...