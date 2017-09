Remo perde para o Sampaio Corrêa e se complica no G4

Por ORM – O Clube do Remo entrou em campo na tarde deste sábado (2), no Mangueirão, em Belém, para enfrentar o Sampaio Corrêa pela 17ª e penúltima rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul perdeu a partida por 2 a 1.

O placar foi inaugurado pelo Bolívia Maranhense aos 13 minutos do primeiro tempo por Fernando Sobral. Aos 30, foi a vez do Leão Azul marcar com Jayme. Na segunda etapa, após erro da defesa azulina, o time adversário desempatou o duelo, aos 24.

Apesar da derrota, até o momento, Remo permanece no G4 com 22 pontos. Para continuar no topo o Leão depende do jogoda partida do CSA x Salgueiro, que será realizado nesta segunda-feira (4). Já o Bolívia Maranhense é o líder da Grupo A, com 32 pontos, e já está classificado para a próxima fase da competição.

Na última rodada classificatória, todos os jogos acontecem no próximo sábado (9), 19h30. O Remo encara o Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, em Pernambuco. Enquanto a equipe maranhense vai até São Luiz enfrentar o Botafogo-PB.

Confira o lance a lance da partida.

Primeiro tempo

A partida começou eletrizante. Com alguns segundos de jogos, Uilliam ganhou a bola na entrada da área do Remo e chutou com força. Vinícius espalmou para fora. Aos 3 minutos, Flamel foi derrubado dentro da área do Sampaio por Valderrama, e árbitro apontou para a marca da cal. Eduardo Ramos foi para cobrança e chutou na trave esquerda.

Aos 13 o Sampaio Correia inaugurou o placar no Mangueirão. O volante João Paulo, do Remo, derrubou Jefferson Recife dentro da área e foi assinalado pênalti para o time maranhense. Fernando Sobral bateu com categoria, no ângulo, e Vinícius ficou parado no meio do gol. 1 a 0.

O empate do Remo aconteceu aos 30. O Leão encaixou uma boa troca de passes, até Flamel encontrar Jayme livre dentro da área. Atacante azulino não perdoou e bateu com força no canto, empatando a partida. 1 a 1.

Segundo tempo

No início da segunda etapa o Leão Azul levou perigo ao gol do Sampaio Corrêa. Eduardo Ramos enfiou Jayme na entrada da área, que chutou desequilibrado, por Zé Aquiraz, mas a bola foi por cima da meta.

A resposta do time maranhense respondeu aos 12. Hiltinho invadiu a área do Remo com liberdade e tentou tocar por cima de Vinícius, mas o goleiro desviou para a linha de fundo.

Aos 24, João Paulo falhou na marcação, Wellington Rato avançou pela direita e cruzou rasteiro para Uilliam que, sozinho, empurrou para dentro do gol e deu números finais a partida. Sampaio Corrêa 2 a 1.

Ficha técnica (Remo 1 x 2 Sampaio Corrêa)

Remo – Vinícius, Ilaílson, Leandro Silva, Martony, Jackinha, João Paulo, Dudu (Danilinho), Flamel (Edgar), Eduardo Ramos, Pimentinha, Jayme (Luiz Eduardo). Técnico: Léo Goiano

Sampaio Correa – Alex Alves, Pedro Costa, Odair, Fredson, Jeferson Recife (Wellington Rato), Valderrama (Felipe Marques), João Vitor (Zé Aquiraz), Diego Silva, Hiltinho, Uilliam, Fernando Sobral. Técnico: Francisco Diá

Gols: Jayme 30’/1ºT (Remo); Fernando Sobral 13’/1ºT e Uilliam 24’/2ºT (Sampaio Correa)

Cartões amarelos: Jackinha, Dudu, Martony, Eduardo Ramos, Danilinho, Luiz Eduardo (Remo); Valderrama, João Vitor, Hiltinho, Pedro Costa (Sampaio Correa)

Cartão vermelho: Danilinho (Remo)

Local: Mangueirão (Belém/PA)

Data: 02/09/2017

Hora: 16h15

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Diogo Carvalho Silva (RJ)

