Remo quer alteração de jogo da Série C para ter titulares em Re-Pa em Manaus

Torneio Centenário está marcado para o dia 7 de junho, na Arena da Amazônia, na capital amazonense

O departamento de futebol do Remo, desde a diretoria até a comissão técnica do clube, já iniciou o planejamento para a participação no Torneio Centenário, que consistirá em um Re-Pa com caráter amistoso, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), no dia 7 de junho. Para isso, a cúpula azulina já estuda a antecipação da partida contra o Confiança (SE), pela Série C do Brasileiro, para poder ter os titulares à disposição para o clássico.

A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do Leão, Marco Antônio Pina ‘Magnata’, em entrevista exclusiva ao Portal ORM. Ele explicou que já existe a possibilidade de antecipação da partida contra o Confiança (SE), incialmente marcada para o dia 5 de junho. ‘Como há essa chance, nós devemos ir, sim, com o time titular para o torneio Centenário. Na verdade, o clássico terá caráter amistoso, mas é sempre importante ganhar do nosso maior rival’, disse.

Remo e Paysandu receberão R$ 250 mil, cada, pela participação no evento, que ainda contará com shows de artistas paraenses como Wanderley Andrade, Los Brega e Pinduca. Para Magnata, uma grande oportunidade financeira. ‘É bom para os cofres do clube e será mais um jogo para aumentar o entrosamento dessa equipe’, destacou.

A programação oficial do evento ainda não foi divulgada, mas a partida deve acontecer às 19h, com ingressos sendo vendidos a preços populares. A última vez em que os titãs do futebol paraense se enfrentaram fora do Estado foi em 2010, no Torneio Internacional do Suriname, conquistado pelo Paysandu.

