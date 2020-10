Remo vence o Jacuipense e assume a liderança da Série C

O Leão Azul fez o dever de casa e soma agora 19 pontos na competição

Wallace marcou um dos gols da vitória do Remo neste sábado (Foto: Cristino Martins)

O Remo venceu o Jacuipense por 2 a 0, na noite de sábado, e assumiu temporariamente a liderança da Série C. Em um jogo que teve o primeiro tempo ruim, o Leão Azul conseguiu aproveitar as oportunidades do segundo tempo e marcou os gols que ajudaram a somar mais três pontos na competição nacional e chegar aos 19. Os gols foram de Charles, aos 14 minutos, e de Wallace, aos 20 minutos. Aliás, o atacante marcou três gols nas últimas três partidas, mostrando que é importante no esquema tático de Paulo Bonamigo.

A liderança azulina pode ser consolidada se o Paysandu vencer o Santa Cruz, neste domingo, e o Vila Nova perder para o Manaus, na segunda-feira. Mas o fato é que o dever de casa do Remo está feito. Agora, o Remo se prepara para enfrentar o Ferroviário, fora de casa, na próxima rodada. O jogo será no sábado (17), às 17 horas, no Castelão, em Fortaleza (CE).

Saiba como foi a partida entre Remo e Jacuipense

Já o Jacuipense está dentro da zona de rebaixamento, com 10 pontos, na nona colocação. O próximo compromisso será no domingo (18), em Pituaçu, contra o Imperatriz.

Primeiro tempo de doer nos olhos

O primeiro tempo de Remo e Jacuipense foi sofrível, principalmente, para os azulinos. Os times erraram muitos passes e, quando chegavam, não finalizavam bem. Foi assim quando, aos 9 minutos,Danilo Rios cruzou e Rafael Jansen quase faz gol contra. Depois, Dinei virou meia armador, mandou para Wesley que saiu em velocidade. Mas Ricardo Luz chegou a tempo para tirar a bola.

Jogo morno e sem intensidade

Depois, os times ficaram apenas tocando a bola. Não conseguiam armar as jogadas. E tudo fica no meio-campo.

Melhor chance azulina

O Remo só foi ter chance a partir dos 30 minutos. No contra-ataque em velocidade, Hélio fez o passe para Wallace, que ginga em cima da marcação. Ele finaliza, mas tem corte do Leão de Sisal. Outra chance, foi quando Hélio encontrou o espaço na entrada da área, chutou forte, mas Jordan defendeu sem dificuldade.

Leão Azul abre o placar

O segundo tempo começou no mesmo ritmo do anterior. Mas aos poucos o Remo foi construindo e tentando achar espaço no campo adversário. Até que, aos 14 minutos, o gol saiu. Charles recebeu o passe de fora da área de Marlon. Ele chuta forte, a bola ainda fez um efeito e vai parar no fundo da rede para abrir o placar no Mangueirão e colocar o time azulino na liderança.

Está virando costume

E aos 20 minutos, a defesa do Leão de Sisal se atrapalhou. Lucas Siqueira fez o passe preciso para Wallace que, de bico, ampliou o resultado no Mangueirão. Foi o terceiro do menino da base do Leão na Série C.

Outras oportunidades

E o Remo poderia ter um placar maior no jogo. Primeiro, quando Ricardo Luz encontrou Wallace livre dentro da área, mas o atacante errou a finalização e mandou para longe. Outra chance foi quando o Júlio Rush pegou a sobra e mandou chutaço. A bola explodiu na trave direita do goleiro Jordan.

Remo líder da Série C

Mas o jogou terminou com a vitória por 2 a 0 com Remo e a liderança temporária na competição.

FICHA TÉCNICA

Remo x Jacuipense

Série C – 10ª rodada da Terceirona

Local: Mangueirão

Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araujo (AL) e Wagner Jose da Silva (AL)

Quarto árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Cartão Amarelo: Danilo Rios, Railan, Caique; Lailson

Gols: Charles (14’/2ºT), Wallace (20’/2ºT)

Remo – Vinícius; Ricardo Luz, Rafael Jansen, Gilberto Alemão e Marlon; Lucas Siqueira (Julio Rusch), Charles, Carlos Alberto (Dioguinho); Tcharlles (Lailson), Wallace (Eron) e Hélio (Gustavo Ermel)

Técnico: Paulo Bonamigo.

Jacuipense – Jordan; Rodrigo (Lucas), Railan (Caique), Matheus, Radar; Railan, Raniele, Mauri (Eudair), Danilo Rios (Daniel); Wesley (João Marinho), Dinei

Técnico: Jonilson Veloso.

Por:ORM – Andreia Espírito Santo

10.10.20 20h56

