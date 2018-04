Remo x Santa Cruz-PE: ingressos para partida já estão à venda

A partida acontece no dia 5 de maio (sábado), às 16h (Horário de Belém), no Mangueirão

O torcedor azulino já pode adquirir o ingresso para a partida entre Clube do Remo e Santa Cruz-PE. O jogo acontece no dia 5 de maio (sábado), às 16h (Horário de Belém), no Mangueirão. O jogo será válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Os ingressos promocionais estão à venda até o dia 28 de abril. Quem comprar até esta data pagará R$30 por um bilhete de arquibancada e R$50 pela cadeira. A partir do sai 29 de abril, os ingressos para o jogo passarão para R$40 a arquibancada e R$60 a cadeira. Para garantir os bilhetes de forma antecipada, o Fenômeno Azul terá 13 pontos de vendas.

Já os bilhetes de meia-entrada e estacionamento serão reservados na quinta-feira (3), a partir das 8h, no site do Meu Bilhete e retirados na sexta-feira (4), das 9h às 14h, no Ginásio Serra Freire, em Belém.

As gratuidades para pessoas com deficiência física serão entregues pela APPD Belém, ainda sem data e horários definidos, mais informações pelo telefone 3249-4849. Os ingressos de gratuidade para idosos serão distribuídos na sexta-feira (4), às 9h, no Estádio Baenão.

O torcedor azulino também poderá comprar seu ingresso para Remo x Santa Cruz-PE nos cartões de crédito ou débito. Os bilhetes podem ser adquiridos nas Lojas do Remo, com um acréscimo de R$5 (cinco reais) por ingresso

