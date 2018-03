Renato Chaves abre inscrições para processo seletivo

(Foto Agência Pará) – O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (CPC) iniciou nesta terça-feira (06), as inscrições para o novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de motoristas, auxiliares operacionais e auxiliares operacionais (remoção), técnico em gestão de informática e auxiliares técnico de perícias (enfermagem e laboratório). As vagas são para a sede em Belém, Unidades Regionais do CPC nos municípios Altamira, Castanhal e Marabá e, para os Núcleos Regionais localizados em Itaituba, Tucuruí e Abaetetuba.

As inscrições serão somente nesta terça e quarta-feira (06 e 07) e através dos Correios. Só serão analisados os documentos que forem postados nesses dias e que tenham sido entregues na sede do Centro de Perícias até o dia 16 de março.

O PSS será composto de quatro etapas: a primeira será de inscrição com entrega dos documentos exigidos de caráter habilitatório; a segunda será de caráter eliminatório e classificatório, para análise do currículo e de toda documentação; a terceira consistirá em entrevista dos candidatos aos cargos de técnico em gestão de informática, auxiliar técnico de perícia – (enfermagem e laboratório) e, na quarta etapa, os candidatos ao cargo de auxiliar operacional (remoção) serão submetidos a uma avaliação prática, de caráter eliminatório. Os candidatos que não cumprirem todas as recomendações do edital terão suas inscrições indeferidas e serão automaticamente eliminados.

Cronograma

Inscrições – Somente nos dias 06 e 07 de março

Análise curricular – de 08 a 21 de março

Resultado da primeira fase – dia 22 de março

Apresentação de recursos relativos à primeira fase – dia 23 de março

Publicação dos resultados dos recursos e convocação para entrevista dos candidatos aos cargos de Técnico em Gestão de Informática, Auxiliar Técnico de Perícias (Enfermagem e Laboratório), convocação para avaliação prática dos candidatos ao cargo de Auxiliar Operacional (Remoção) – dia 28 de março.

Entrevistas e avaliação prática – dia 02 de abril.

Resultado final no Diário Oficial do Estado – 04 de abril.

A documentação deverá ser postada em envelope devidamente identificado e lacrado, obrigatoriamente, por meio do serviço de Aviso de Recebimento (AR), de acordo com o endereço:

Destinatário

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

Rodovia dos Trabalhadores, s/n, Benguí, Belém/PA. CEP: 66640-000

A/C Setor de Recursos Humanos

Conteúdo: Documentos relativos ao PSS nº 001/2018

Remetente

Nome completo

Endereço completo

Confira o edital aqui.

