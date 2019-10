Renato confirma ausência de Luan para semifinal entre Flamengo x Grêmio: ‘Dificilmente joga esse ano’

(Foto:Reprodução) – Em coletiva no CT Carlos Castilho, treinador reitera favoritismo do Rubro-Negro, mas alerta para fato do Tricolor Gaúcho manter uma espinha-dorsal há três anos.

Se no Flamengo o dia foi de silêncio, no Grêmio, às vésperas da partida que definirá o segundo finalista da Libertadores de 2019, nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, Renato Gaúcho conversou com a imprensa no CT Carlos Castilho, do Fluminense. O treinador revelou que Luan, titular na ida em Porto Alegre, está fora da partida e reafirmou o favoritismo do Flamengo, mas deixando claro que o Rubro-Negro não é imbatível.

– Os dois times jogam bonito. Hoje, no momento, o Flamengo está jogando mais que o Grêmio. O Flamengo está tendo poucos problemas de lesões. Não adianta dar soco em ponta de faca Flamengo joga assim há quatro meses. O Grêmio, há três anos. Flamengo sempre vai ter nosso respeito, mas o outro lado também respeita o Grêmio. O Grêmio tem seis títulos em três anos. O Flamengo não conquistou nada. Eles se encontraram agora. O Flamengo é o favorito, volto a repetir, mas isso não significa que o Flamengo já está na final da Libertadores.

Com o retorno de Maicon e a ausência de Luan, há quatro opções para uma vaga no meio-campo: Michel, Thaciano, Patrick ou Diego Tardelli, com André ganhando espaço no ataque. É provável que Michel siga como titular e Matheus Henrique ganhe maior liberdade ofensiva para criar as jogadas. Jean Pyerre correu de chuteiras no campo na atividade de hoje, mas segue como dúvida.

– Luan dificilmente vai jogar esse ano. Ele tem um problema sério, talvez cirurgico. Isso é com o DM do Grêmio. Esse ano, acho muito dificil ele jogar. Luan não joga amanhã e dificilmente joga esse ano – confirmou Portaluppi.

De acordo com Renato, não existe nenhuma soberba por parte tanto do Flamengo, quanto do Grêmio, como muitos estão se referindo. Para o campeão da Libertadores de 2017, o respeito é mútuo e uma possível exaltação vinda da torcida é normal.

– Em hipótese alguma eu vi jogadores e dirigentes do Flamengo menosprezarem o Grêmio. Está havendo um respeito mútuo. Uma coisa aqui, de torcedor, é uma coisa normal. Acontece lá também no Rio Grande do Sul. Não há desrespeito por parte do Flamengo – salientou.

O Fla tem a vantagem do empate por 0 a 0, devido ao critério do gol fora. Caso o 1 a 1 se repita, a disputa será decidida nos pênaltis. O Grêmio avança com vitória ou empate a partir do 2 a 2. Nesta terça-feira, na Bombonera, sai o primeiro finalista, do confronto entre Boca Juniors x River Plate, às 21h30. O River venceu a ida por 2 a 0.

